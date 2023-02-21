Путин заявил, что инфляция в России может приблизиться к 4% во II квартале 2023 года

Инфляция в России во втором квартале текущего года приблизится к целевому показателю в 4%. Об этом заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По оценкам, уже во втором квартале текущего года инфляция в России приблизится к целевому уровню в 4%. Напомню, что в некоторых странах Евросоюза уже 17%, 12%, 20%. У нас уже, ну, 5%", - сказал Путин.

Он также добавил, что с учетом позитивной динамики уровня инфляции и других макроэкономических параметров формируются условия для снижения долгосрочных кредитных ставок в экономике.

"С учетом позитивной динамики этого [уровня инфляции] и других макроэкономических параметров формируются объективные условия для снижения долгосрочных кредитных ставок в экономике. А значит, кредит для реального сектора должен стать доступнее", - сказал Путин.