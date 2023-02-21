Россия приостанавливает своё участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений – Путин

БАКУ/Trend/ - Россия приостанавливает своё участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

«Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает своё участие в ДСНВ. Повторю, не выходит из Договора, а именно приостанавливает своё участие», — сказал он.

По его словам, прежде, чем вернутся к данному вопросу, нужно понять, на что претендуют такие страны НАТО, как Франция и Великобритания.