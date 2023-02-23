В России произошло землетрясение магнитудой 4,5

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Нижнеудинском районе Иркутской области России в четверг. В эпицентре сила толчка составила 6,3 балла, жертв и разрушений нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Иркутской области в 07:06 зарегистрировано сейсмособытие в Нижнеудинском районе, в 21 км от [поселка] Алыгджера. 6,3 балла в эпицентре. Жертв и разрушений нет. Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

По данным сейсмологов, магнитуда составила 4,5.