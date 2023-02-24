Беспилотный корабль "Союз МС-23" выведен на орбиту

Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на орбиту беспилотный корабль "Союз МС-23", который заменит на Международной космической станции (МКС) поврежденный "Союз МС-22", следует из трансляции "Роскосмоса", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя в 03:33 по Москве и взял курс на МКС. Его полет пройдет по двухсуточной схеме, стыковка к модулю "Поиск" запланирована на 26 февраля в 05:01 (GMT+4).

В материалах "Роскосмоса" к запуску отмечается, что в ходе полета корабль совершит 33 витка вокруг Земли, на пути к МКС он преодолеет 4,2 млн км.

Ракета "Союз-2.1а" с беспилотным кораблем "Союз МС-23" стартовала в 04:24 с площадки № 31 космодрома Байконур.

По данным госкорпорации, корабль пробудет на орбите 215 суток.

22 февраля исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что корабль "Союз МС-23" будет стыковаться со станцией в автоматическом режиме и запасов топлива хватит на несколько попыток. По его словам, возможность повторного причаливания к МКС позволит минимизировать риски - корабль в случае отказа автоматической стыковки сможет переориентироваться на узел, находящийся на другом модуле станции.

На "Союзе МС-23" осенью на Землю сможет вернуться российско-американский экипаж поврежденного корабля "Союз МС-22" - космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио.

18 февраля в "Роскосмосе" сообщили, что специалисты госкорпорации не выявили нарушений на радиаторе корабля "Союз МС-23". Проверка проводилась из-за случаев разгерметизаций систем терморегулирования на кораблях "Союз МС-22" в декабре и "Прогрессе МС-21" в феврале.