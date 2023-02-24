В России выявили 13 829 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 13 829, летальных исходов из-за ковида - на 32. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 14 721 случай заражения и 37 смертей, всего с начала пандемии - 22 232 492 и 395 970 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 12 618 против 15 028 днем ранее, до 21 570 255.

За сутки в РФ госпитализировали 786 заболевших против 1 632 днем ранее (снижение на 51,8%). Число госпитализаций увеличилось в 10 регионах и уменьшилось в 68, еще в семи ситуация не изменилась.