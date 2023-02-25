В России за сутки выявили 11 071 случай заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 11 071, летальных исходов из-за ковида - на 34. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 13 829 случаев заражения и 32 смерти, всего с начала пандемии - 22 243 563 и 396 004 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось на 11 208 против 12 618 днем ранее, до 21 581 463.

За сутки госпитализировали 775 заболевших против 786 днем ранее (снижение на 1,4%). Число госпитализаций уменьшилось в 40 регионах и увеличилось в 27, в 18 ситуация не изменилась.