МИД РФ заявил о подготовке встречи министров иностранных дел России, Турции, Сирии и Ирана

Сроки и модальности встречи глав внешнеполитических ведомств России, Турции, Сирии и Ирана уже прорабатываются. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На повестке дня сейчас организация встречи глав внешнеполитических ведомств в четырехстороннем формате. Ее модальности и сроки прорабатываются", - сказал он.

Замминистра напомнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе недавней совместной пресс-конференции в Москве со своим египетским коллегой Самехом Шукри заявил о поддержке российской стороной участия Ирана в работе по содействию нормализации межгосударственных отношений между Сирией и Турцией. "Это позволило бы воспользоваться потенциалом, накопленным в рамках доказавшего свою эффективность "Астанинского процесса", - отметил Богданов.