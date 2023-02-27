В России за сутки выявили 9 580 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 580, летальных исходов из-за ковида - на 30. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 9 574 случая заражения и 31 смерть, всего с начала пандемии - 22 262 717 и 396 065 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 9 250 против 9 774 днем ранее, до 21 600 487.

За сутки в России госпитализировали 786 заболевших против 880 днем ранее (снижение на 10,7%). Число госпитализаций уменьшилось в 45 регионах и увеличилось в 28, в 12 ситуация не изменилась.

Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю снизилась на 11,4%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей сократилось на 7,9%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 27 регионах. Заболеваемость выросла в 31 субъекте следует из данных штаба.