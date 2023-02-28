В России за сутки выявили 9 753 случая заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 753, летальных исходов из-за ковида - на 35. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 9 580 случаев заражения и 30 смертей, всего с начала пандемии - 22 272 470 и 396 100 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 14 365 против 9 250 днем ранее, до 21 614 852.

За сутки в РФ госпитализировали 2 053 заболевших против 786 днем ранее (увеличение на 161,2%). Число госпитализаций увеличилось в 70 регионах и уменьшилось в 8, в 7 субъектах ситуация не изменилась.