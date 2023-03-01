В России за сутки выявили 13 438 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 13 438, летальных исходов из-за ковида - на 37. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 9 753 случая заражения и 35 смертей, всего с начала пандемии - 22 285 908 и 396 137 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 16 557 против 14 365 днем ранее, до 21 631 409.

За сутки в РФ госпитализировали 1 950 заболевших против 2 053 днем ранее (снижение на 5%). Число госпитализаций увеличилось в 37 регионах и уменьшилось в 42, в 6 субъектах ситуация не изменилась.