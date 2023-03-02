Очевидцы сообщили, что "украинские диверсанты" под Брянском не проявляют активности

"Украинские диверсанты", проникшие в четверг утром в приграничный район Брянской области, не проявляют признаков активности, они могли покинуть российскую территорию.

Об этом заявили ТАСС очевидцы событий в регионе, передает Trend.

"На территории РФ никого из украинской группы уже нет, они все вышли. Сейчас идет поиск, возможно, оставшихся бойцов ВСУ на нашей территории", - сказал один из собеседников агентства.

Звуков стрельбы сейчас не слышно.

Другой очевидец также подтвердил ТАСС, что ранее взятый в заложники фельдшер села Любечане уже находится дома, "с ним все в порядке".