В России за сутки выявили 10 449 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 10 449, летальных исходов из-за ковида - на 42. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 11 163 случая заражения и 38 смертей, всего с начала пандемии - 22 363 740 и 396 378 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 14 373 против 9 166 днем ранее, до 21 700 795.

За сутки в РФ госпитализировали 1 801 заболевшего против 615 днем ранее (увеличение на 192,8%). Число госпитализаций увеличилось в 73 регионах и уменьшилось в 5, в 7 субъектах ситуация не изменилась.