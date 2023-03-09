В России выявили 12 496 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 12 496, летальных исходов из-за ковида - на 40. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 12 320 случаев заражения и 45 смертей, всего с начала пандемии - 22 388 556 и 396 463 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 12 536 против 16 437 днем ранее, до 21 729 768.

За сутки в России госпитализировали 657 заболевших против 1 636 днем ранее (снижение на 59,8%). Число госпитализаций уменьшилось в 71 регионе и увеличилось в 10, в четырех ситуация не изменилась.