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ООН приняла к сведению готовность РФ продлить "зерновую сделку" на 60 дней

Россия Материалы 14 марта 2023 01:40 (UTC +04:00)
ООН приняла к сведению готовность РФ продлить "зерновую сделку" на 60 дней

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В ООН приняли к сведению заявление России о готовности продлить черноморскую зерновую инициативу на 60 дней, говорится в заявлении Всемирной организации, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"ООН принимает к сведению сделанное сегодня Российской Федерацией заявление о продлении черноморской зерновой инициативы на 60 дней", - говорится в распространенном заявлении по итогам переговоров в Женеве главы Конференции по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекки Гринспен, заместителя генсекретаря ООН по гумвопросам Мартина Гриффитса и российской делегацией, возглавляемой замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым.

По данным ООН, "зерновая сделка" позволила экспортировать 24 млн тонн зерна и совершить более 1600 безопасных рейсов судов через Черное море, при этом 55% процентов экспорта продовольствия было направлено в развивающиеся страны.

"Эти соглашения оказали положительное влияние на глобальную продовольственную безопасность - миллионы тонн зерна попали на мировые рынки", - отмечается в заявлении.

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