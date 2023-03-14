В России выявили 9 526 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 526, летальных исходов из-за ковида - на 44. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Число новых случаев инфицирования стало минимальным с 7 февраля, когда зафиксировали 7 615 заболевших. Днем ранее в стране зарегистрировали 10 268 случаев заражения и 34 смерти, всего с начала пандемии - 22 442 887 и 396 664 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 12 406 против 9 476 днем ранее, до 21 792 012.

За сутки в России госпитализировали 1 840 заболевших против 619 днем ранее (рост на 197,3%). Число госпитализаций увеличилось в 73 регионах и уменьшилось в шести, еще в шести ситуация не изменилась.