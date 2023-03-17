В России за сутки выявили 12 915 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 12 915, летальных исходов из-за ковида - на 35. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 13 009 случаев заражения и 38 смертей, всего с начала пандемии - 22 480 857 и 396 769 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 12 149 против 11 360 днем ранее, до 21 829 610.

За сутки в РФ госпитализировали 1 530 заболевших против 1 403 днем ранее (увеличение на 9,1%). Число госпитализаций увеличилось в 42 регионах и уменьшилось в 39, в 4 субъектах ситуация не изменилась.