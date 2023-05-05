В России выявили 4 215 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 215, летальных исходов из-за ковида - на 32. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 4 273 случая заражения и 32 смерти, всего с начала пандемии - 22 870 557 и 398 463 соответственно. Число случаев выздоровления после коронавируса увеличилось за сутки на 6 667 против 7 482 днем ранее, до 22 279 776.

За сутки в России госпитализировали 773 заболевших ковидом против 929 днем ранее (снижение на 16,8%). Число госпитализаций увеличилось в 28 регионах и уменьшилось в 44, еще в 13 ситуация не изменилась.

В Москве, по данным портала стопкоронавирус.рф, число подтвержденных случаев заражения увеличилось за сутки на 577 против 763 днем ранее, до 3 509 147. Умерли 8 заболевших (днем ранее - 7, всего с начала пандемии - 48 725). Количество случаев выздоровления возросло на 808, до 3 320 949.

В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 308 случаев заражения и 592 случая выздоровления, всего с начала пандемии - 1 941 085 и 1 899 033 соответственно. Число умерших из-за ковида увеличилось на 8, до 37 653.