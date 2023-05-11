В России выявили 2 344 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 2 344, летальных исходов из-за ковида - на 28. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 2 405 случаев заражения и 24 смерти, всего с начала пандемии - 22 889 242 и 398 630 соответственно. Число случаев выздоровления после коронавируса увеличилось за сутки на 4 985 против 3 278 днем ранее, до 22 306 208.

За сутки в России госпитализировали 909 заболевших ковидом против 281 днем ранее (рост на 223,5%). Число госпитализаций увеличилось в 64 регионах и уменьшилось в 11, в 10 ситуация не изменилась.

В Москве, по данным портала стопкоронавирус.рф, число подтвержденных случаев заражения увеличилось за сутки на 265 против 301 днем ранее, до 3 511 223. Умерли 9 заболевших (днем ранее - 7, всего с начала пандемии - 48 766). Количество случаев выздоровления возросло на 554, до 3 324 080.

В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 174 случая заражения и 534 случая выздоровления, всего с начала пандемии - 1 942 617 и 1 901 176 соответственно. Число умерших из-за ковида увеличилось на 8, до 37 692.