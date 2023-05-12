В России выявили 3 111 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 111, летальных исходов из-за ковида - на 28. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 2 344 случая заражения и 28 смертей, всего с начала пандемии - 22 892 353 и 398 658 соответственно. Число случаев выздоровления после коронавируса увеличилось за сутки на 5 587 против 4 985 днем ранее, до 22 311 795.

За сутки в России госпитализировали 864 заболевших ковидом против 909 днем ранее (снижение на 5%). Число госпитализаций увеличилось в 33 регионах и уменьшилось в 42, в 10 ситуация не изменилась.

В Москве, по данным портала стопкоронавирус.рф, число подтвержденных случаев заражения увеличилось за сутки на 602 против 265 днем ранее, до 3 511 825. Умерли 8 заболевших (днем ранее - 9, всего с начала пандемии - 48 774). Количество случаев выздоровления возросло на 488, до 3 324 568.

В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 198 случаев заражения и 563 случая выздоровления, всего с начала пандемии - 1 942 815 и 1 901 739 соответственно. Число умерших из-за ковида увеличилось на 7, до 37 699.