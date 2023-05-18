МИД РФ заявил об отсутствии сроков новой встречи министров России, Турции, Сирии и Ирана

Сроки проведения встречи министров иностранных дел России, Турции, Сирии и Ирана, посвященной нормализации отношений между Анкарой и Дамаском, пока не установлены, необходимо дождаться результатов президентских выборов в Турции. Об этом заявил в четверг журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на полях форума "Россия - Исламский мир: KazanForum", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Пока нет. Сейчас нужно дождаться результатов выборов в Турции. После этого будем опять в контакте с нашими турецкими партнерами и будем продвигать все эти вопросы", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

"Конечно, мы [находимся] в успешном контакте и с Дамаском, и с Тегераном. Сейчас рассматриваем вопросы - опять же после выборов в Турции - проведения астанинского форума очередного", - добавил Богданов.

Четырехсторонняя встреча на уровне глав МИД по сирийскому мирному урегулированию прошла 10 мая в Москве.

Отношения между Анкарой и Дамаском обострились после начала конфликта в арабской республике в 2011 году. Тогда же в Турцию хлынула волна сирийских беженцев, и дипломатические связи между двумя странами были разорваны. В комментарии для ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Богданов выражал надежду, что посредническая миссия России в этом вопросе обернется "общим успехом".