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Объем торговли сельхозпродукцией между РФ и Саудовской Аравией с начала года вырос вдвое

Россия Материалы 19 мая 2023 12:50 (UTC +04:00)
Объем торговли сельхозпродукцией между РФ и Саудовской Аравией с начала года вырос вдвое

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Объем взаимной торговли сельхозпродукцией и продуктами питания между Россией и Саудовской Аравией за январь-апрель 2023 года вырос в два раза, сообщается в Telegram-канале Минсельхоза РФ по итогам встречи главы министерства Дмитрия Патрушева и управляющего Государственной организации по продовольственной безопасности Ахмадом Аль-Фаресом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В этом году положительная динамика сохраняется: за четыре месяца объем взаимной торговли уже вырос более чем в два раза", - говорится в сообщении.

По итогам прошлого года товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между странами достиг рекордных показателей. Около 70% торговли приходится на зерновые, также рекордных значений достиг экспорт российской мясной продукции, уточнили в Минсельхозе.

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