Тарифная квота на экспорта зерна из России разделена на две части

БАКУ /Trend/ - По новому постановлению правительства РФ "О внесении изменений в постановление правительства РФ от 31 декабря 2021 года, N2595", тарифная квота на экспорт зерна из России теперь состоит из основной и дополнительной частей, передает Trend.

Это постановление определяет правила распределения дополнительной части тарифных квот на экспорт пшеницы, меслина, ячменя, кукурузы и ржи за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Оно также вносит уточнение в существующие правила, которые относятся к распределению основной части квоты.

Постановление было подписано 15 июня текущего года и опубликовано на официальном портале правовой информации. Документ вступает в силу с даты его официального опубликования.

Согласно этому документу, в течение 10 рабочих дней с момента его вступления в силу должен быть определен объем дополнительной части тарифных квот на экспорт пшеницы, меслина, ячменя, кукурузы и ржи. Этот объем должен быть распределен до 30 июня 2023 года.