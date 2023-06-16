Президент РФ ожидает рост ВВП страны по итогам года около 1,5-2%

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что внутренний валовой продукт (ВВП) России по итогам года будет расти, что позволит стране сохранить свои ведущие позиции среди мировых экономик, сообщает Trend.

Глава российского государства отметил, что позитивные макроэкономические тенденции набирают силу, и в апреле текущего года ВВП вырос на 3,3% по сравнению с предыдущим годом. По прогнозам Путина, рост ВВП по итогам года составит более 1 процента, возможно даже до 1,5% или даже ниже 2%. Такой рост позволит России сохранить свое место среди ведущих экономик мира.

Президент России отметил положительные изменения в промышленности и розничной торговле, особенно в апреле. Он отметил, что объем выпуска в обрабатывающих отраслях с января по апрель превысил прошлогодние значения на 2,9%. Путин подчеркнул, что эта сфера в прошлом году столкнулась с сильным ударом из-за разрыва кооперационных связей и цепочек.