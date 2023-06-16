Россия и Казахстан договорились продлить соглашение о транзите нефти до 2033 года

БАКУ /Trend/ - Россия и Казахстан достигли соглашения о пролонгации договора о транспортировке нефти через Казахстан до 2033 года, передает Trend. Объем транзита будет увеличен до 10 миллионов тонн в год.

"Россия и Казахстан продолжают успешное и взаимовыгодное сотрудничество в энергетической сфере, особенно в нефтяном секторе. В ходе встречи с казахстанскими коллегами было принято решение продлить межправительственное соглашение о транзите нефти через Казахстан до конца 2033 года, увеличив объем до 10 миллионов тонн в год", - заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

Во время встречи Шульгинова и казахстанского министра энергетики Алмасадама Саткалиева также были обсуждены вопросы сотрудничества в области электроэнергетики, включая участие российских компаний в энергетических проектах на территории Казахстана.