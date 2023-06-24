В ФСБ призвали бойцов ЧВК "Вагнер" принять меры по задержанию Пригожина

БАКУ /Trend/ - Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ выпустил заявление, в котором охарактеризовал высказывания Евгения Пригожина как преступление и предательство, передает Trend.

В Центре призвали бойцов ЧВК "Вагнер" принять меры для задержания Пригожина и предотвращения совершения непоправимых ошибок. В заявлении отмечается, что слова Пригожина фактически призывают к развязыванию вооруженного гражданского конфликта на территории Российской Федерации и являются "ударом в спину" российским военнослужащим.