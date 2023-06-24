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В ФСБ призвали бойцов ЧВК "Вагнер" принять меры по задержанию Пригожина

Россия Материалы 24 июня 2023 02:25 (UTC +04:00)
В ФСБ призвали бойцов ЧВК "Вагнер" принять меры по задержанию Пригожина

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БАКУ /Trend/ - Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ выпустил заявление, в котором охарактеризовал высказывания Евгения Пригожина как преступление и предательство, передает Trend.

В Центре призвали бойцов ЧВК "Вагнер" принять меры для задержания Пригожина и предотвращения совершения непоправимых ошибок. В заявлении отмечается, что слова Пригожина фактически призывают к развязыванию вооруженного гражданского конфликта на территории Российской Федерации и являются "ударом в спину" российским военнослужащим.

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