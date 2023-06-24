Минобороны России гарантировало безопасность бойцам ЧВК "Вагнер", которые выйдут на связь с ведомством

Министерство обороны Российской Федерации заявило, что бойцов частной военной компании "Вагнер" были обманом втянуты в преступную авантюру, и призвало их отказаться от участия в вооруженном мятеже, сообщает Trend.

В официальном заявлении ведомства обращение было направлено к бойцам штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер". Минобороны отметило, что эти бойцы были обмануты и втянуты в преступное предприятие при участии Евгения Пригожина. Орган также подчеркнул, что многие бойцы из различных отрядов уже осознали свою ошибку и обратились за помощью, чтобы безопасно вернуться в свои базы.

Минобороны акцентировало внимание на том, что всем обратившимся бойцам и командирам была предоставлена необходимая помощь. Ведомство призвало этих бойцов проявить благоразумие и незамедлительно связаться с представителями Минобороны России или правоохранительных органов. Они гарантировали безопасность всем, кто обратится за помощью.