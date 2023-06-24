В России будут арестовывать за нарушение режима военного положения

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы и административный арест на срок до 30 суток за нарушение режима военного положения, сообщает Trend.

Также данный закон предусматривает возможность задержания пассажирского транспорта в случае отсутствия маршрутной карты до уплаты штрафа.

В соответствии с законом "О военном положении", федеральными законами и другими нормативными актами Российской Федерации, гражданам, нарушающим указанные нормы, будет налагаться штраф в размере до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 30 суток, если их действия не являются уголовно наказуемыми. Для должностных лиц предусмотрены штрафы до 2 тысяч рублей или административный арест на срок до 30 суток.

При совершении аналогичного нарушения с использованием транспортного средства, в качестве дополнительного наказания может быть предусмотрена конфискация транспортного средства.

Кроме того, статья 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях будет дополнена положением о возможности задержания транспортного средства до уплаты административного штрафа, если на нём осуществляются регулярные пассажирские перевозки без маршрутной карты. В настоящее время штраф за такое нарушение для водителей составляет 5 тысяч рублей, для должностных лиц - 30 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - 300 тысяч рублей.

Закон вступает в силу с момента его официального опубликования.