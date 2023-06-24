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Лукашенко проинформировал Путина о переговорах с руководством ЧВК "Вагнер"

Россия Материалы 24 июня 2023 23:00 (UTC +04:00)
Лукашенко проинформировал Путина о переговорах с руководством ЧВК "Вагнер"

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БАКУ /Trend/ - В ходе вечернего телефонного разговора, состоявшегося в субботу, президент России Владимир Путин выразил благодарность своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко за проделанную работу по урегулированию ситуации вокруг частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Об этом сообщила пресс-служба президента Белоруссии, передает Trend.

"Сегодня в 9 часов вечера президенты Беларуси и России вновь провели телефонный разговор. Президент Беларуси подробно информировал президента России о результатах переговоров с руководством ЧВК 'Вагнер'. Президент России выразил свою поддержку и поблагодарил белорусского коллегу за проделанную работу", - говорится в сообщении.

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