Лукашенко проинформировал Путина о переговорах с руководством ЧВК "Вагнер"

БАКУ /Trend/ - В ходе вечернего телефонного разговора, состоявшегося в субботу, президент России Владимир Путин выразил благодарность своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко за проделанную работу по урегулированию ситуации вокруг частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Об этом сообщила пресс-служба президента Белоруссии, передает Trend.

"Сегодня в 9 часов вечера президенты Беларуси и России вновь провели телефонный разговор. Президент Беларуси подробно информировал президента России о результатах переговоров с руководством ЧВК 'Вагнер'. Президент России выразил свою поддержку и поблагодарил белорусского коллегу за проделанную работу", - говорится в сообщении.