Нефтегазовые доходы России значительно снизились

По последней статистике Министерства финансов Российской Федерации, поступления от нефтегазовой отрасли в бюджет страны за первое полугодие 2023 года сократились на 46,9%, составив 3,382 трлн рублей по сравнению с 6,376 трлн рублей в предыдущем году, сообщает Trend.

В июне 2023 года поступления также снизились на 7,3% по сравнению с маем, достигнув отметки в 528,6 млрд рублей. Если сравнивать с июнем 2022 года, то показатель упал на 26,4%, поскольку в тот период поступления составляли 717,9 млрд рублей.

Анализируя данные Минфина, можно отметить, что в январе-июне текущего года поступления от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть и конденсат сократились в 1,73 раза до 2,984 трлн рублей, а экспортная пошлина снизилась в 3,25 раза, достигнув отметки в 105,9 млрд рублей.

В то же время, налог на дополнительный доход (НДД) принес бюджету России 403 млрд рублей, что является уменьшением в 2,54 раза по сравнению с предыдущим периодом.

Следует отметить, что поступления от НДПИ на газ выросли на 57%, с 378,4 млрд рублей в первом полугодии 2022 года до 594,3 млрд рублей в январе-июне 2023 года. Однако, поступления в бюджет от взимания экспортной пошлины на газ снизились в 4,9 раза до 241,2 млрд рублей.