Рубен Варданян помогал Анатолию Чубайсу отмывать деньги - СКАНДАЛЬНАЯ ПРОСЛУШКА

БАКУ/Trend/ - В российских СМИ опубликована запись прослушки одного из разговоров бывшего высокопоставленного российского чиновника Анатолия Чубайса с Ильей Сучковым - предпринимателем, помогавшим возводить дворец Чубайса в Подмосковье.

В этом разговоре Чубайс сообщает Сучкову, что поручил разработать и провернуть схему отмывания денег через продажу особняка в подмосковном Переделкино Рубену Варданяну.

Основная, поставленная Чубайсом Варданяну задача состояла в проведении Рубеном "чарующей дипломатии" по модернизации схемы, с целью уменьшения налогов. Особняк стоимостью 35-36 млн долларов надо было продать приближенным Чубайса, Борису Минцу и его сыну за 7-8 млн долларов через швейцарскую подставную компанию, также принадлежащую Чубайсу. Компания затем банкротилась и вуаля.

Но в процессе переговоров что-то пошло не так, и пришлось привлекать Рубена Варданяна. Вот кусок расшифровки переговоров Чубайса и Сучкова:

Илья Сучков: я не ожидал такого, когда мы договариваемся в присутствии Вас, а мне Дима (Дмитрий Минц) говорит нет. То есть извини но делаем так и никак иначе

Анатолий Чубайс: давай так, значит, как я понимаю картину сейчас. У нас есть изменения "схемы" со стороны Димы, которые тобой не принимаются. Значит надо ставить задачу по выработке "схемы" не перед Димой, а перед Рубеном (Рубеном Варданяном). Рубен возвращается на следующей неделе, я ему говорю, что у тебя есть предложение по своей "схеме". Дальше он встречается с тобой слушает тебя, возможно он ее не примет, даст какую-то третью, четвертую.

Илья Сучков: Анатолий Борисович это по сути дела не моя "схема", это "схема" которая была согласована с Рубеном Карленовичем и с Дмитрием Борисовичем.

Анатолий Чубайс: Для меня все равно за всю "схему" вместе отвечает Рубен.

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Анатолий Чубайс: мне конечно тоже не хочется из ничего платить там тройной налог. Ставлю Рубену задачу, во вторник-среду он прилетает, я с ним встречаюсь, чтобы он тебя привлекал и ставлю задачу чтобы он (Рубен Варданян) провел такую "чарующую дипломатию".