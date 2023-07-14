ЧВК "Вагнер" юридически не существует - Путин

БАКУ /Trend/ - Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос о легализации частных военных компаний требует обсуждения с правительством и Государственной думой, и на данный момент такие компании, включая "Вагнер", юридически не существуют, передает Trend.

Путин также подчеркнул, что в ситуации с "Вагнером" все очень ясно и очевидно для российского общества.

В ходе встречи с представителями "Вагнера" в Кремле 29 июня, Путин выразил свою оценку их действиям как на поле боя, так и в ходе событий 24 июня. Он предложил им возможность продолжить службу, собравшись в одном месте под командованием того же командира, который руководил ими ранее. Некоторые выразили согласие на эту идею, но Евгений Пригожин выразил несогласие от лица группы.