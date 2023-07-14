Нефтяной экспорт России сократился до минимального уровня

БАКУ /Trend/ - Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в июне снизился на 600 тыс. баррелей в сутки (б/ с), до 7,3 млн б/с, что является минимальным с марта 2021 года уровнем, передает Trend.

Доходы от российского нефтяного экспорта в июне также сократились на 1,5 млрд долларов, до 11,8 млрд долларов, что составляет лишь половину от доходов, которые были зафиксированы год назад.

Россия в августе, несмотря на объявленное сокращение экспорта на 500 тыс. б/с, может сохранить добычу на прежнем уровне из-за сезонного роста спроса на нефть на внутреннем рынке.