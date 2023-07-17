Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Россия

В России заявили, что Крымский мост атаковали два надводных беспилотника

Россия Материалы 17 июля 2023 13:12 (UTC +04:00)
В России заявили, что Крымский мост атаковали два надводных беспилотника

Читайте Trend в

Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
Все материалы

Информационный центр Национального антитеррористического комитета РФ (НАК) сообщил, что два надводных беспилотных аппарата совершили атаку на Крымский мост, передает Trend.

Согласно данным НАК, в 03:05 беспилотники напали на мост. В результате инцидента дорожное полотно моста получило повреждения.

НАК также сообщил, что два человека погибли, а один ребенок получил ранения.

Следственный комитет начал расследование по факту. На месте происшествия работают экстренные службы, а правоохранительные органы проводят оперативные и следственные мероприятия.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости