В России заявили, что Крымский мост атаковали два надводных беспилотника

Информационный центр Национального антитеррористического
комитета РФ (НАК) сообщил, что два надводных беспилотных аппарата
совершили атаку на Крымский мост, передает Trend.
Согласно данным НАК, в 03:05 беспилотники напали на мост. В результате инцидента дорожное полотно моста получило повреждения.
НАК также сообщил, что два человека погибли, а один ребенок получил ранения.
Следственный комитет начал расследование по факту. На месте происшествия работают экстренные службы, а правоохранительные органы проводят оперативные и следственные мероприятия.