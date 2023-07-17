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Песков заявил о прекращении действия зерновой сделки

Россия Материалы 17 июля 2023 13:16 (UTC +04:00)
Песков заявил о прекращении действия зерновой сделки

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Черноморские договоренности фактически прекратили свое действие, и часть договоренностей, касающаяся России, по зерновой сделке не была выполнена, сообщает Trend.

Срок действия этих договоренностей истекает 17 июля, и, по словам Пескова, часть , касающаяся России не выполнена. В связи с этим, ее действие прекращается.

Песков отметил, что Москва намерена немедленно возобновить реализацию черноморских договоренностей после выполнения российской части зерновой сделки.

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