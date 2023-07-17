МИД РФ назвал условия для восстановления зерновой сделки

Россия готова рассмотреть возможность восстановления зерновой сделки только в случае получения конкретных результатов, а не только обещаний и заверений. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Российской Федерации о стамбульских договоренностях, сообщает Trend.

Заявление говорится, что если западные столицы действительно ценят черноморскую инициативу, то они должны серьезно обдумать выполнение своих обязательств и реальное освобождение российских удобрений и продовольствия от санкций. Только при достижении конкретных результатов, а не просто обещаний и заверений, Россия будет готова рассмотреть возможность восстановления сделки, подчеркнули в МИД РФ.