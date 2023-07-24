По итогам саммита РФ - Африка примут декларацию и план партнерства до 2026 года - Путин

БАКУ /Trend/ - Результатом второго саммита Россия - Африка должны будут стать комплексная декларация, совместные заявления и утвержденный план действий Форума партнерства Россия - Африка на период до 2026 года. ОБ этом заявил президент России Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего", опубликованной в понедельник на сайте Кремля, передает Trend.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".