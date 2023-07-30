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Тема газового хаба в Турции остается на повестке дня - Путин

Россия Материалы 30 июля 2023 00:34 (UTC +04:00)
Тема газового хаба в Турции остается на повестке дня - Путин

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что создание газового хаба на территории Турции продолжает оставаться актуальной темой, передает Trend.

"Да, эта идея все еще находится на повестке дня", - подтвердил президент РФ.

Он подчеркнул, что основная идея проекта не заключается в хранении огромных объемов газа, а в создании электронной торговой площадки.

"Важно, чтобы понималось, что это не нефтяное хранилище, а именно место для организации электронных торгов. Объемы газа не будут значительными, а главная цель - облегчить торговлю газом между Россией и Турцией, учитывая транзитные возможности Турции для доставки газа в Европу", - пояснил Путин.

Президент Путин также сообщил, что договорился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом о проведении разговора в среду, так как до этого было неудобное время. По соглашению, встреча может состояться в Турции или в России, чтобы обсудить детали и перспективы проекта.

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