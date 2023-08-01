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Россия сократит поставки нефти на мировые рынки на 500 тыс. б/с

Россия Материалы 1 августа 2023 05:49 (UTC +04:00)
Россия сократит поставки нефти на мировые рынки на 500 тыс. б/с

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - В августе Россия добровольно сократит поставки нефти на мировые рынки на 500 тысяч баррелей в сутки (б/с) путем уменьшения экспорта, передает Trend.

Это сокращение будет применяться в дополнение к уже объявленным обязательствам по снижению добычи также на 500 тысяч б/с.

Вице-премьер РФ, Александр Новак, пояснил, что такое решение принято в рамках усилий по обеспечению баланса на мировом нефтяном рынке. Он также подчеркнул, что российские нефтяные компании сами решат, сокращать ли добычу или экспорт, но в целом задача России – сократить поставки нефти на мировые рынки на 500 тысяч баррелей в сутки.

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