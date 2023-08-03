Объем грузоперевозок в РФ в первом полугодии вырос на 1,8%

БАКУ /Trend/ - Грузооборот транспорта (за исключением трубопроводного) в России в первом полугодии 2023 года увеличился на 1,8% по сравнению с предыдущим годом, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ, передает Trend.

Согласно информации, в июне наблюдалось ускорение роста до 1,8% в годовом выражении после того, как в мае текущего года показатель вырос на 0,1%. По сравнению с уровнем двухлетней давности рост составил 0,2%.

Минэкономразвития назвало основными причинами ускорения роста возобновление увеличения грузооборота железнодорожного транспорта до 1,9% в годовом выражении после снижения на 0,8% в мае, а также ускорение роста грузооборота автомобильного транспорта до 7,4%.