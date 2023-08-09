Объем продаж онлайн-торговли России в I полугодии вырос на 20%

БАКУ /Trend/ - Объем онлайн-торговли в России в первом полугодии 2023 года увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 2,7 триллиона рублей, согласно информации, предоставленной пресс-службой Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), которая объединяет ведущие российские маркетплейсы, интернет-компании и омниканальные предприятия, передает Trend.

"Объем продаж в интернет-торговле России за первые полгода 2023 года составил 2,7 триллиона рублей, что на 20% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Доля покупок в российских интернет-компаниях составляет 97,2% от этой суммы, в то время как трансграничный рынок уменьшился до 2,8% (в сравнении с 4,5% в 2022 году)", - отметили в Ассоциации.

В настоящее время доля интернет-торговли составляет 12,7% от общего объема розничных продаж. Структура товаров в рейтинге самых популярных осталась неизменной.