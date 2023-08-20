Китай увеличил импорт нефти, СПГ из России

БАКУ /Trend/ - Согласно данным, опубликованным Главным таможенным управлением КНР, поставки российской нефти в Китай с января по июль увеличились на 25,2% по сравнению с прошлым годом и составили более 60,6 млн тонн. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) также значительно вырос на 62,7% и достиг 4,46 млн тонн, в то время как объем трубопроводного газа увеличился почти вдвое (конкретные цифры не уточняются), передает Trend.

По данным ведомства, Россия продолжает возглавлять список стран, поставляющих энергоносители в Китай. Однако стоимостной показатель импорта нефти из России за тот же период сократился на 5,8% до $32,1 млрд. Следует отметить, что по физическому объему закупаемого СПГ Россия занимает третье место. Объем поставок этого газа вырос на 21,9% и достиг $2,98 млрд.

Согласно предоставленной информации, Саудовская Аравия занимает второе место по поставкам нефти в Китай, продав 52,1 млн тонн нефти на сумму $31,54 млрд за январь - июль. В рейтинге следующие места занимают Ирак, Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты и Оман.