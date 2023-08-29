ЦБ России зарегистрировал новую систему международных переводов

БАКУ /Trend/ - Банк России зарегистрировал новую международную платежную систему Kwikpay

Как передает Trend, об этом говорится на сайте регулятора.

Система была внесена в реестр ЦБ 25 августа, ее оператором является ООО "Трубная СИВ". По данным ЕГРЮЛ, компания зарегистрирована в Москве в 2019 году, бенефициаром выступает Ирина Хелльмих.

Согласно данным на сайте платежной системы, ее пользователям доступны трансграничные переводы в Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Азербайджан, Турцию и еще 33 страны.