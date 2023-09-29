Рядом с Курильскими островами произошло землетрясение магнитудой 5,7

БАКУ /Trend/ - Сейсмологи в пятницу утром зарегистрировали в Тихом океане рядом с южной группой Курильских островов землетрясение магнитудой 5,7, передает Trend со ссылкой на сейсмостанцию "Южно-Сахалинск".

По информации представителей сейсмостанции, эпицентр располагался в 123 км юго-восточнее острова Итуруп на глубине 66 км.

По информации сейсмологов, жители южной группы Курильских островов ощутили подземные толчки силой до трех баллов. При такой балльности чувствуется легкое колебание, в домах раскачиваются висящие предметы, возможно дребезжание стекол.