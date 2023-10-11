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Путин подписал указ об обязательной продаже валюты российскими экспортерами

Россия Материалы 11 октября 2023 23:28 (UTC +04:00)
Путин подписал указ об обязательной продаже валюты российскими экспортерами

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который обязывает некоторых российских экспортеров продать имеющуюся у них иностранную валюту, передает Trend.

Согласно указу, утверждается перечень таких экспортеров. Они будут должны начиная с даты, которая устанавливается правительством России, зачислять на свои счета в уполномоченных банках заработанную иностранную валюту и осуществлять обязательную продажу на внутреннем рынке этой иностранной валюты.

Процент валюты, которая будет подлежать обязательной продаже, будет установлен правительством России. Мониторинг обязательной продажи валюты будет осуществлять Финансовая служба по финансовому мониторингу.

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