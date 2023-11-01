Visa прокомментировала информацию в СМИ о запрете на открытие счетов гражданам РФ

БАКУ /Trend/ - Основная миссия Visa - обеспечивать и защищать безопасную и надежную мировую коммерцию в соответствии с местными законами и нормативными актами во всех странах, где мы работаем.

Об этом сказали в среду в Visa в ответ на запрос Trend.

«Мы регулярно напоминаем участникам Visa о необходимости соблюдения Visa Rules (Правила Visa) и законов в юрисдикциях, где они ведут свою операционную деятельность. Это критически важно для поддержания целостности и безопасности платежной экосистемы. Согласно Visa Rules, эмитент Visa не должен привлекать клиентов или выпускать карты Visa за пределами страны, в которой он имеет лицензию, позволяющую вести операционную деятельность по выпуску карт. Это правило существует уже много лет и применяется во всех регионах. Все продукты Visa должны выпускаться в соответствии с Visa Rules и действующим законодательством, включая требования Know Your Client и Anti-Money Laundering», - сказали в компании.

Отметим, что ранее в СМИ и социальных сетях распространилась информация о том, что международная платежная система Visa разослала банкам приграничных с Россией стран сообщения с предупреждением о запрете на открытие счетов гражданам РФ. При этом компания якобы пообещала штраф в миллион долларов за каждую карту тем банкам, которые нарушат это предписание.

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