Россия вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе

БАКУ /Trend/ - В полночь 7 ноября завершилась процедура выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел России, передает Trend.

"Таким образом, международно-правовой документ, действие которого было приостановлено нашей страной в 2007 году, окончательно стал для нас историей", - отмечается в сообщении МИД.

Отмечается, что в то же время утратили силу для Российской Федерации два других юридически обязывающих соглашения, неразрывно связанных с ДОВСЕ: Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств - участников Варшавского Договора, а также Фланговый документ от 31 мая 1996 года.