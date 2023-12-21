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В Петербурге введен масочный режим на массовых мероприятиях

Россия Материалы 21 декабря 2023 03:23 (UTC +04:00)
В Петербурге введен масочный режим на массовых мероприятиях

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Петербурге во время массовых новогодних, спортивных и культурных мероприятий начал применяться масочный режим.

Cоответствующее решение подписала главный государственный санитарный врач города Санкт-Петербурга Наталья Башкетова, передает Trend.

Кроме того, в медицинских и социальных учреждениях города действует масочный режим. Запрещается посещать больных в больницах и социальных учреждениях, за исключением лиц, осуществляющих уход за больными и в постели.

Главный государственный санитарный врач города посоветовал всем организациям полностью соблюдать температурный режим, регулярно проветривать и дезинфицировать помещения, пользоваться средствами гигиены.

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