В Петербурге введен масочный режим на массовых мероприятиях

БАКУ /Trend/ - В Петербурге во время массовых новогодних, спортивных и культурных мероприятий начал применяться масочный режим.

Cоответствующее решение подписала главный государственный санитарный врач города Санкт-Петербурга Наталья Башкетова, передает Trend.

Кроме того, в медицинских и социальных учреждениях города действует масочный режим. Запрещается посещать больных в больницах и социальных учреждениях, за исключением лиц, осуществляющих уход за больными и в постели.

Главный государственный санитарный врач города посоветовал всем организациям полностью соблюдать температурный режим, регулярно проветривать и дезинфицировать помещения, пользоваться средствами гигиены.