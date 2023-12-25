Через три года в Гавану прибыл первый прямой рейс из Москвы

БАКУ /Trend/ - Самолет "Российских авиалиний" (входит в группу "Аэрофлот") приземлился в международном аэропорту в воскресенье днем.

Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, это первый прямой рейс между столицами России и Кубы с 2020 года после пандемии коронавируса. На борту самолета находились более 300 пассажиров. У терминала их встретила группа кубинских музыкантов.

Согласно расписанию авиакомпании, рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям. В связи с возросшим спросом дополнительный рейс по маршруту запланирован на 30 декабря.