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Через три года в Гавану прибыл первый прямой рейс из Москвы

Россия Материалы 25 декабря 2023 08:00 (UTC +04:00)
Через три года в Гавану прибыл первый прямой рейс из Москвы

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Самолет "Российских авиалиний" (входит в группу "Аэрофлот") приземлился в международном аэропорту в воскресенье днем.

Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, это первый прямой рейс между столицами России и Кубы с 2020 года после пандемии коронавируса. На борту самолета находились более 300 пассажиров. У терминала их встретила группа кубинских музыкантов.

Согласно расписанию авиакомпании, рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям. В связи с возросшим спросом дополнительный рейс по маршруту запланирован на 30 декабря.

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