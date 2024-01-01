В России отменили пошлину на импорт яиц на полгода

БАКУ /Trend/ - С 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года Россия отменила пошлину на импорт куриных яиц в объеме 1,2 миллиарда штук, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает Trend.

Согласно информации, решение было принято с целью обеспечения стабильных цен на куриные яйца за счет увеличения предложения на внутреннем рынке.

Также постановлением правительства были утверждены правила выдачи участникам внешнеторговой деятельности необходимых документов для беспошлинного ввоза продукции. Минсельхоз будет отвечать за выдачу этих документов.