В России сгорел огромный склад Wildberries (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ/Trend/ - На складе Wildberries в Санкт-Петербурге произошел пожар на площади 70 тыс. кв. м, передает в субботу Trend со ссылкой на российские СМИ.
Первоначально площадь пожара составила 1 тыс. кв. м, затем она увеличилась до 50 тыс. кв. м. Огонь локализовали на площади 70 тыс. кв. м. Пожару присвоили наивысший - пятый - номер сложности.
Сведения о пострадавших не поступали.
В Wildberries сообщили, что людей эвакуировали, а стоимость сгоревших товаров компенсирует продавцам.
По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки.